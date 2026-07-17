Wendy's et Chipotle affirment ne pas être concernés par l'épidémie de cyclosporiase

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Wendy's WEN.O et Chipotle Mexican Grill

CMG.N ont déclaré vendredi que leurs restaurants n'étaient pas concernés par l'épidémie de cyclosporiase liée à la laitue iceberg râpée servie dans certains établissements Taco Bell.

La chaîne de hamburgers a précisé que l'enquête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) portait principalement sur la laitue iceberg importée du Mexique, qu'elle n'utilise pas. Chipotle a indiqué ne pas servir de laitue iceberg râpée et que sa laitue romaine ainsi que son mélange de salades « Supergreens » ne provenaient pas du Mexique.

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et les CDC enquêtent sur une épidémie de cyclosporiase liée à de la laitue iceberg râpée servie dans des restaurants Taco Bell de l'Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale. Cette maladie parasitaire peut provoquer des diarrhées et d'autres symptômes gastro-intestinaux.

Jeudi, la FDA a déclaré que Taco Bell , filiale de YUM.N appartenant à Yum Brands, cesserait d’utiliser la laitue provenant d’un fournisseur identifié par l’agence dans le cadre de son enquête, peu après que la chaîne de restaurants eut annoncé qu’elle avait volontairement retiré l’ingrédient concerné et qu’elle le remplacerait dans les 24 heures dans certains États.

La FDA a indiqué que 1.644 personnes infectées par cette maladie intestinale parasitaire dans cinq États avaient signalé avoir été exposées à Taco Bell, en citant des données du CDC.

Taco Bell et la FDA n’ont pas révélé le nom du fournisseur, bien que le Washington Post ait rapporté que le fournisseur californien Taylor Farms avait été identifié par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de cette épidémie.

Taylor Farms n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les épidémies d’origine alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s MCD.N a fait l’objet d’une attention particulière lors d’une épidémie de cyclospora liée à des salades en 2018, tandis que Chipotle a dû faire face à une série d’épidémies d’E. coli et de norovirus qui ont nui à ses ventes, ébranlé la confiance des consommateurs et pesé sur le cours de son action.