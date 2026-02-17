 Aller au contenu principal
Wendel va sortir du capital d'IHS Towers
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:11

Wendel annonce son soutien à l'offre faite par une société affiliée du groupe MTN en vue d'acquérir IHS Holding Limited, opération qui permettra au groupe d'investissement français de céder l'intégralité de sa participation de 19% dans cette société d'infrastructures télécoms.

A la clôture de l'opération, il recevra un produit de cession d'environ 535 MUSD pour sa participation. Le prix de vente représente une prime de 21% par rapport à la dernière valeur dans l'ANR publié par Wendel (30 septembre 2025).

Fondé en 2001, IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et constructeurs indépendants d'infrastructures partagées de télécommunication dans le monde en nombre de tours et se concentre uniquement sur les marchés émergents.

Wendel est l'un des principaux actionnaires minoritaires d'IHS depuis 2012 et a soutenu l'entreprise tout au long de son parcours pour faire croître son nombre de tours d'environ 1 000 au sein d'un seul pays à plus de 37 000 tours dans 7 pays.

"Cette cession permet à Wendel de poursuivre le recentrage de sa stratégie d'investissement direct en se concentrant sur des sociétés non cotées, contrôlées et situées en Europe et en Amérique du Nord", selon Laurent Mignon, son président du directoire.

