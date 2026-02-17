Le directeur général de Bayer déclare que l'accord sur le Roundup est un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême

Le règlement collectif de Bayer aux États-Unis visant à résoudre les plaintes actuelles et futures selon lesquelles le désherbant Roundup aurait provoqué un lymphome non hodgkinien est un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême, a déclaré mardi le directeur général de Bayer, Bill Anderson.

"Nous concluons ce règlement parce qu'il constitue un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême, ce qui permet de minimiser les risques juridiques de la manière la plus complète possible", a-t-il déclaré.

"Les deux éléments sont nécessaires indépendamment l'un de l'autre et se renforcent mutuellement", a-t-il ajouté.