Le directeur général de Bayer déclare que l'accord sur le Roundup est un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le règlement collectif de Bayer aux États-Unis visant à résoudre les plaintes actuelles et futures selon lesquelles le désherbant Roundup aurait provoqué un lymphome non hodgkinien est un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême, a déclaré mardi le directeur général de Bayer, Bill Anderson.
"Nous concluons ce règlement parce qu'il constitue un complément important à l'affaire portée devant la Cour suprême, ce qui permet de minimiser les risques juridiques de la manière la plus complète possible", a-t-il déclaré.
"Les deux éléments sont nécessaires indépendamment l'un de l'autre et se renforcent mutuellement", a-t-il ajouté.
