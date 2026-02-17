Verallia lance une revue stratégique, envisage de fermer un site en Allemagne

Usine Verallia à Chateaubernard

‌Verallia a annoncé mardi ​le lancement d’une revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe, incluant la ​possible fermeture d’un ⁠site en Allemagne et ‌les arrêts des fours en France et ​au ‌Royaume-Uni.

Le groupe verrier ⁠précise dans un communiqué étudier notamment la fermeture ⁠d’un site ‌à Essen, en ⁠Allemagne, l’arrêt d’un ‌four en fin ⁠de vie à Châteaubernard, ⁠en France, ‌ainsi que l’arrêt d’un ​four ‌à Knottingley, au Royaume-Uni, parallèlement au redémarrage ​d’un four plus performant à ⁠Leeds.

Verallia engage "un dialogue étroit avec les partenaires sociaux", selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)