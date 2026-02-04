Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ €1,2 md

(Actualisé avec détails et citation à partir du § 2)

Wendel MWDP.PA a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue de céder sa participation majoritaire de 68,5% dans Stahl Holdings à Henkel HNKG.DE , pour un produit net de cession estimé à 1,2 milliard d'euros.

"Il représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl", selon un communiqué du groupe.

En plus de Wendel, BASF (16,1%), Clariant (14,6%) et les autres actionnaires minoritaires de Stahl céderont également leurs parts dans Stahl à Henkel, ajoute le communiqué.

"Après deux décennies de soutien actif, nous sommes fiers de voir Stahl poursuivre son développement industriel et commercial au sein d’un groupe industriel de la qualité d’Henkel" a affirmé dans le communiqué Laurent Mignon, président du directoire de Wendel.

(Rédigé par Augustin Turpin et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)