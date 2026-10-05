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Wendel : Stahl : +1,14 Mds€ huit mois après l’annonce
information fournie par EuroLand Corporate 05/10/2026 à 08:47

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Cession de Stahl

Wendel a finalisé le 1er octobre la cession de sa participation dans Stahl à Henkel, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,1 Mds€ soit 20% de prime par rapport à sa dernière valorisation publiée dans l’ANR du 30 septembre 2025 (avant l’offre). Le produit net s’élève à 1,14 Md€ après dette et frais, soit 6,3x (net) l'investissement depuis 2006, 427 M€ de remontées de cash incluses, pour un TRI supérieur à 15 % sur 20 ans.



L’environnement de taux est à effet multiples


La remontée des taux longs est à double tranchant pour WIM : un taux sans risque plus élevé (OAT 4,9% au 2 octobre) relève la barre de performance exigée des fonds privés et peut freiner la collecte, surtout sur le LBO classique. Chez IK Partners, la prochaine levée n'interviendra qu'en 2027 : la croissance des encours 2026 se lira sur les commissions récurrentes, pas sur les flux. Les fonds secondaries dont fait partie Committed Advisors font cependant exception : la collecte y reste soutenue, portée par un besoin de liquidité des investisseurs qui s'accroît quand les sorties se raréfient. Sur les BDC de Monroe Capital, la trajectoire s’améliore : les demandes de remboursement étant passées à 6,4 % au T3 après 8,9 % au T2 2026. Toujours au-dessus du seuil de 5 %, mais l'écart se referme.


Dans ce contexte nous maintenons notre thèse. La bascule vers la gestion d'actifs fait passer Wendel d'un holding valorisé sur son ANR à une structure hybride, dont une part croissante de la valeur repose sur des commissions récurrentes plutôt que sur la rotation du portefeuille. WIM représente déjà 38 % des actifs du groupe après Committed Advisors et les cessions de Stahl et IHS. Nos estimations de FRE sont inchangées, à 210 M€ en 2026 et 239 M€ en 2027.



Nous restons à Achat sur le titre et maintenons notre objectif de cours à 109€.

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WENDEL
76,9000 EUR Euronext Paris -0,52%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 08:47:54.

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