Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN

Wendel SE MWDP.PA :
* SOUTIENT L'OFFRE D'ACQUISITION D'IHS TOWERS PAR MTN
* ELLE PERMETTRA DE CÉDER L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DE 19%, REPRÉSENTANT ENVIRON $535 MLNS DE LIQUIDITÉS NETTES
* À $8,5 /ACTION, L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 36% PAR RAPPORT AU COURS MOYEN PONDÉRÉ DE L'ACTION SUR LES 52 SEMAINES PRÉCÉDANT LE 4/02/26
* LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR LIEU EN 2026
Texte original nGNX58Q2f8 Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer