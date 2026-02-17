 Aller au contenu principal
Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 16:14

Wendel SE MWDP.PA :

* SOUTIENT L'OFFRE D'ACQUISITION D'IHS TOWERS PAR MTN

* ELLE PERMETTRA DE CÉDER L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DE 19%, REPRÉSENTANT ENVIRON $535 MLNS DE LIQUIDITÉS NETTES

* À $8,5 /ACTION, L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 36% PAR RAPPORT AU COURS MOYEN PONDÉRÉ DE L'ACTION SUR LES 52 SEMAINES PRÉCÉDANT LE 4/02/26

* LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR LIEU EN 2026

Texte original nGNX58Q2f8 Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

