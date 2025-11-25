Wendel met la main sur Committed Advisors
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 08:42
Société d'investissement privé globale se concentrant sur le mid-market, Committed Advisors gère 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte de tiers et a finalisé plus de 220 transactions depuis sa création.
Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (y compris l'obtention des autorisations réglementaires), Wendel estime que cette transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.
Valeurs associées
|77,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,51%
