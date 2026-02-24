Meta passe une commande géante de puces à AMD, dont il pourrait devenir actionnaire

Lisa Su, la patronne d'AMD, le 5 janvier 2026 à Las Vegas, aux Etats-Unis ( AFP / Caroline Brehman )

Le géant de la tech américain Meta ( Facebook , Instagram) a conclu un accord pour l'achat de millions de puces auprès du fabricant de processeurs AMD, dont il pourrait devenir actionnaire, ont annoncé mardi les deux entreprises.

AMD s'est engagée à livrer des processeurs graphiques, très prisés dans l'intelligence artificielle, requérant une puissance totale de six gigawatts (GW).

Ces transactions représentent un montant "à deux chiffres", en milliards de dollars, a indiqué la patronne d'AMD Lisa Su à des analystes, selon Bloomberg.

Dans les contrats d'avant-séance à Wall Street, l'action d'AMD bondissait de 12%.

S'il n'est pas possible de déterminer un nombre exact de processeurs sur la base de ce seul chiffre, cela représente plusieurs millions de processeurs graphiques (GPU).

"C'est une étape importante pour Meta dans sa diversification de ses capacités informatiques", a commenté Mark Zuckerberg, patron de Meta.

Dans la course aux puces pour l'intelligence artificielle, AMD est l'outsider du géant Nvidia, première capitalisation boursière au monde, qui a pour l'heure une bonne longueur d'avance.

En outre, AMD va émettre, à destination de Meta, 160 millions de "warrants", des produits financiers dérivés qui peuvent être transformés en actions, sous certaines conditions.

Au maximum, Meta pourrait ainsi posséder à terme 10% des actions d'AMD.

Un accord dans les mêmes conditions avait été conclu entre AMD et OpenAI en octobre.