 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta passe une commande géante de puces à AMD, dont il pourrait devenir actionnaire
information fournie par AFP 24/02/2026 à 13:58

Lisa Su, la patronne d'AMD, le 5 janvier 2026 à Las Vegas, aux Etats-Unis ( AFP / Caroline Brehman )

Lisa Su, la patronne d'AMD, le 5 janvier 2026 à Las Vegas, aux Etats-Unis ( AFP / Caroline Brehman )

Le géant de la tech américain Meta ( Facebook , Instagram) a conclu un accord pour l'achat de millions de puces auprès du fabricant de processeurs AMD, dont il pourrait devenir actionnaire, ont annoncé mardi les deux entreprises.

AMD s'est engagée à livrer des processeurs graphiques, très prisés dans l'intelligence artificielle, requérant une puissance totale de six gigawatts (GW).

Ces transactions représentent un montant "à deux chiffres", en milliards de dollars, a indiqué la patronne d'AMD Lisa Su à des analystes, selon Bloomberg.

Dans les contrats d'avant-séance à Wall Street, l'action d'AMD bondissait de 12%.

S'il n'est pas possible de déterminer un nombre exact de processeurs sur la base de ce seul chiffre, cela représente plusieurs millions de processeurs graphiques (GPU).

"C'est une étape importante pour Meta dans sa diversification de ses capacités informatiques", a commenté Mark Zuckerberg, patron de Meta.

Dans la course aux puces pour l'intelligence artificielle, AMD est l'outsider du géant Nvidia, première capitalisation boursière au monde, qui a pour l'heure une bonne longueur d'avance.

En outre, AMD va émettre, à destination de Meta, 160 millions de "warrants", des produits financiers dérivés qui peuvent être transformés en actions, sous certaines conditions.

Au maximum, Meta pourrait ainsi posséder à terme 10% des actions d'AMD.

Un accord dans les mêmes conditions avait été conclu entre AMD et OpenAI en octobre.

Fusions / Acquisitions
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
196,6000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
637,2500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank