Wendel SE MWDP.PA :
* WENDEL LANCE LA CESSION D'ENVIRON 9% DU CAPITAL DE BUREAU VERITAS
* RÉITÈRE SA CONFIANCE DANS LA STRATÉGIE DE BUREAU VERITAS, EN RESTERA LE PREMIER ACTIONNAIRE ET EN CONSERVERA LE CONTRÔLE
* L'OPÉRATION VISE À PERMETTRE UNE RÉALLOCATION DES ACTIFS DE WENDEL, DANS LE CADRE DE SA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE
* LA CESSION DEVRAIT PERMETTRE À WENDEL DE DÉGAGER ENVIRON 1,1 MILLIARD D'EUROS DE LIQUIDITÉS
* DANS LE CADRE DE CETTE OPÉRATION, LE FOND LAC1, GÉRÉ PAR BPIFRANCE, S'EST ENGAGÉ À ACQUÉRIR ENVIRON 4% DU CAPITAL DE BUREAU VERITAS
* BUREAU VERITAS S'EST ENGAGÉ À PARTICIPER À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE DE CONSTITUTION DU LIVRE D'ORDRES AFIN DE RACHETER ENVIRON 0,8% DE SON CAPITAL
* WENDEL RESTERA L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL ET DE CONTRÔLE DE BUREAU VERITAS, AVEC ENVIRON 26% DU CAPITAL ET 41% DES DROITS DE VOTE APRÈS L'OPÉRATION
Texte original sur WorkSpace: Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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