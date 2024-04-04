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Wendel lance la cession d'environ 9% du capital de Bureau Veritas
information fournie par Reuters04/04/2024 à 18:28

Wendel SE MWDP.PA :

* WENDEL LANCE LA CESSION D'ENVIRON 9% DU CAPITAL DE BUREAU VERITAS

* RÉITÈRE SA CONFIANCE DANS LA STRATÉGIE DE BUREAU VERITAS, EN RESTERA LE PREMIER ACTIONNAIRE ET EN CONSERVERA LE CONTRÔLE

* L'OPÉRATION VISE À PERMETTRE UNE RÉALLOCATION DES ACTIFS DE WENDEL, DANS LE CADRE DE SA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

* LA CESSION DEVRAIT PERMETTRE À WENDEL DE DÉGAGER ENVIRON 1,1 MILLIARD D'EUROS DE LIQUIDITÉS

* DANS LE CADRE DE CETTE OPÉRATION, LE FOND LAC1, GÉRÉ PAR BPIFRANCE, S'EST ENGAGÉ À ACQUÉRIR ENVIRON 4% DU CAPITAL DE BUREAU VERITAS

* BUREAU VERITAS S'EST ENGAGÉ À PARTICIPER À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE DE CONSTITUTION DU LIVRE D'ORDRES AFIN DE RACHETER ENVIRON 0,8% DE SON CAPITAL

* WENDEL RESTERA L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL ET DE CONTRÔLE DE BUREAU VERITAS, AVEC ENVIRON 26% DU CAPITAL ET 41% DES DROITS DE VOTE APRÈS L'OPÉRATION

Texte original sur WorkSpace: Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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