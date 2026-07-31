Wendel : L’Asset Management porte l’ANR

Publication des résultats du S1 2026

Wendel publie un ANR fully diluted de 158,9 € par action au 30 juin 2026, en progression de +2,6 % depuis fin mars retraité du solde de dividende de 3,6 €, soit une décote de -49 % sur un cours de 80,8 € au 30/06/2026. Les AuM s'élèvent à 48,7 Md€ et les FPAuM à 37,8 Md€, en hausse de +30 % et de 11 % pro forma. Le FRE publié atteint 87,1 M€, dont 51,1 M€ en part du groupe, et 95,0 M€ pro forma. Le LTV S&P ressort inchangé à 7,8 %.

Perspectives

Notre thèse repose sur la montée en puissance de la gestion pour compte de tiers, désormais 37 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie pro forma. Ce pivot constitue un levier clair de réduction structurelle de la décote technique qui pèse traditionnellement sur les holdings, en substituant des revenus récurrents et capitalisables à une valorisation d’actifs réévaluée trimestriellement. Le profil gagne en visibilité et se rapproche progressivement de celui des plateformes d’asset management cotées, ce qui améliore la qualité du multiple et la lecture du modèle économique. Dans ce cadre, nous maintenons notre estimation de FRE 2026e à 210 M€, cohérente avec la trajectoire de collecte.

Le sponsor money engagé atteint 776 M€, soit 1,6 % des encours, dont 273 M€ déjà déployés. Il sécurise les prochains millésimes et soutient la collecte. Le programme de rachat de 9 % du capital, finalisé le 27 juillet pour 310 M€, ne génèrera plus d’effet relutif.

Au T3 2026, la performance de Bureau Veritas devrait contribuer positivement, tandis que le changement de narratif sur les segments SaaS, ESN et asset management pourrait entraîner un rebond des multiples. Ceux de FRE restent autour de 15× l’EV/EBITDA depuis mars, laissant un potentiel de normalisation.

Les débouclages de Stahl et IHS, soit environ 1,65 Md€, constituent des catalyseurs de liquidité importants. Le nouveau millésime Monroe attendu d’ici la fin d’année renforcera la dynamique de collecte. L’Investor Day du 2 décembre sera un moment clé pour réaffirmer la trajectoire de croissance des fees et potentiellement réduire davantage la décote.