Wendel-Hausse de l'ANR par action au T3 avec les cessions de Stahl et d'IHS

Wendel MWDP.PA a annoncé jeudi une hausse de 5,1% en glissement trimestriel de son ANR (actif net réévalué) par action pour la période juillet-septembre, la société d’investissement citant dans un communiqué "la cristallisation de valeur avec les cessions de Stahl et d’IHS".

* L'ANR par action du troisième trimestre s'élève à 167,0 euros, en hausse de 5,1% par rapport au deuxième trimestre et de 3,9% depuis le début de l’année.

* "Nous continuons la mise en œuvre de notre stratégie d’allocation du capital avec la finalisation de la cession de Stahl en octobre et la cession en cours d’IHS", souligne le président du directoire Laurent Mignon, cité dans le communiqué.

* "Ces deux opérations représentent au total environ 1,6 milliard d’euros de liquidités, avec une prime de l’ordre de 20 % par rapport à leur valorisation initiale dans notre ANR", ajoute-t-il.

* La trésorerie disponible de Wendel s'élève à 1,5 milliard d’euros après la cession de Stahl.

(Rédigé par Augustin Turpin)