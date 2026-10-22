Nexans augmente de 10% son CA standard sur neuf mois

Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de 4 946,7 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 10,1% sur un an, dont 3,9% de croissance organique, 5,6% d'effet de périmètre grâce aux acquisitions et 0,6% d'effet de change.

Les activités d'électrification ont enregistré une hausse de 12,9% sur les neuf premiers mois de 2026, dont 5,3% de croissance organique et 6,6% d'effet de périmètre. Au 3e trimestre, leur croissance organique s'est établie à 7,1% et l'effet de périmètre à 10,9% grâce aux acquisitions.

"La dynamique observée au cours du trimestre est encourageante et renforce notre confiance dans l'orientation stratégique de Nexans et son positionnement unique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification", commente son directeur général, Julien Hueber.

"A l'approche du dernier trimestre, nous conservons une approche mesurée, conscients que la performance trimestrielle reflète le rythme et le mix de nos activités. Nous restons concentrés sur la régularité de notre exécution et la création de valeur durable", poursuit-il.

Nexans confirme ses perspectives pour l'ensemble de 2026, telles que relevées en juillet, avec un EBITDA ajusté compris entre 770 et 840 MEUR et un flux de trésorerie disponible compris entre 235 et 325 MEUR, ainsi que son engagement envers les objectifs présentés lors du Capital Markets Day 2024.

Par ailleurs, le groupe indique avoir été sélectionné comme fournisseur privilégié par Red Eléctrica pour le projet d'interconnexion Mallorca-Menorca 3, une initiative stratégique visant à renforcer la sécurité et la résilience de l'approvisionnement en électricité des îles Baléares.

L'appel d'offres lancé par Red Eléctrica prévoit une phase d'ingénierie collaborative de six mois, destinée à préparer la signature d'un contrat EPCI et le lancement de la réalisation du projet à la mi-2027. Le projet mobilisera l'expertise de Nexans en matière d'ingénierie, de fabrication et d'installation.