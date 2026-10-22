Rouge en vue en Europe avec une pluie de résultats

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge jeudi dans une séance qui sera ‌à nouveau marquée par une avalanche de résultats, tandis que les craintes liées au niveau de l'endettement des Etats devraient continuer à peser sur l'obligataire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre ​0,97% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,66%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,42%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,98% et le Stoxx 600 en baisse de 0,73%.

Comme dans la séance précédente, les investisseurs devront analyser un déluge de publications financières en Europe dont celles de Thalès, Hermès, L'Oréal, Accor, Vinci, SAP, Nokia, Nestlé, Barclays ou encore Sainsbury's. Outre-Atlantique, Blackstone, Lockheed ​Martin et American Airlines sont attendus après les comptes financiers mercredi soir de Meta et Tesla.

Au regard de l'évolution de la tendance en Asie, l'optimisme suscité par les résultats des entreprises technologiques n'a apporté qu'un soutien éphémère face aux inquiétudes persistantes concernant l'IA et à l'incertitude qui ​règne dans le Golfe.

Même si les craintes concernant le budget 2027 de la France ainsi que la ⁠polarisation des débats politiques à la suite des violences en marge des mobilisations du week-end dernier ont de nouveau mis à rude épreuve le marché obligataire, les investisseurs devraient se concentrer sur ‌la saison des résultats qui accélère.

D'autant que côté indicateurs économiques, la séance est relativement pauvre avec principalement l'indice de la confiance des consommateurs en zone euro et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

"Il y a beaucoup de bruit en ce moment et les investisseurs sont encore en train d'assimiler les résultats de ce matin", commente ​Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com.

"De plus, nous n'en sommes vraiment qu'au ‌début de la partie la plus importante de la saison des résultats, qui coïncide avec le moment où les investisseurs doivent faire face à ⁠l'incertitude liée à la prochaine décision de la Fed, aux risques géopolitiques et aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis".

Signe d'un appétit pour le risque modéré, le rendement des bons du Trésor américain recule, tandis que le pétrole monte.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après la publication des résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer, qui ont redynamisé l'appétit des investisseurs pour les titres ⁠liés à l'intelligence artificielle (IA), au lendemain de pertes ‌enregistrées par le secteur technologique.

L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, ou 360,21 points, à 52.856,09 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 44,60 points, soit 0,58%, à 7.757,17 ⁠points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 278,04 points (1,05%) à 26.702,86 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei reflue jeudi de 0,8% à 64.128,54 points après une hausse de 0,9% mercredi. Le Topix, ‌plus large est pratiquement inchangé.

Sur le marché japonais, les titres du secteur des semi-conducteurs cèdent les gains enregistrés la veille, les investisseurs se montrant prudents quant aux perspectives des dépenses ⁠liées à l'IA pour l'année prochaine.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,20%, en passe d'enregistrer une quatrième semaine consécutive ⁠de baisse.

À Hong Kong, l'indice de référence Hang ‌Seng recule de 2,85% avec une chute de 4,70% du secteur technologique

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1,25% et le CSI 300 reflue de 1,74%, se situant ainsi à près de 20% ​en dessous de son pic de juin, signe d'un marché baissier du point de vue technique.

Opérateurs de marchés et analystes ‌expliquent la dégradation du moral des investisseurs en Chine par déception suscitée par les mesures de relance fragmentaires de Pékin. Le marché chinois pâti également de la vente massive d'actions liées à l'IA à l'échelle mondiale.

LES VALEURS A SUIVRE EN ​EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar cède 0,19% face à un panier de devises de référence, marquant une pause alors que les investisseurs commencent à se préparer avant une série de réunions de banques centrales la semaine prochaine, où des positions restrictives sont attendues sur les taux directeurs au Japon, au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

L'euro avance de 0,08%, à 1,1241 dollar. La monnaie unique européenne accuse cependant un repli depuis environ un ⁠mois alors que les inquiétudes budgétaires en France et la fragilité énergétique de l'Europe attirent les vendeurs à découvert.

La livre sterling s'échange à 1,3397 dollar (+0,02%), soutenue par une inflation britannique plus forte que prévu.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de six points de base, à 5,0857%, tandis que celui des bons à 30 ans a reflué à 5,3968%, son niveau le plus bas depuis une semaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse jeudi après de nouvelles attaques des Houthis en Arabie saoudite qui alimentent les craintes d'une escalade plus large du conflit et de nouvelles perturbations des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent progresse de 2,21% à 111,20 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2% à 99,09 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Climat des affaires octobre 96 96

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine ​au 200.000 199.000

chômage 17 octobre

EZ 14h00 Confiance des consommateurs octobre -17,0 -16,5

(flash)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)