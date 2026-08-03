Wendel-David Darmon quittera ses fonctions de DG

Wendel SE MWDP.PA :
* DAVID DARMON QUITTERA SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, AVEC EFFET AU 30 NOVEMBRE 2026
Texte original nGNE4pHVzz Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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