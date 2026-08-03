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Wendel-David Darmon quittera ses fonctions de DG
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 17:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Wendel SE MWDP.PA :

* DAVID DARMON QUITTERA SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, AVEC EFFET AU 30 NOVEMBRE 2026

Texte original nGNE4pHVzz Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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