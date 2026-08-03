Wendel-David Darmon quittera ses fonctions de DG

Wendel SE MWDP.PA :

* DAVID DARMON QUITTERA SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, AVEC EFFET AU 30 NOVEMBRE 2026

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(Rédaction de Gdansk)