Wells Fargo réduit le PT d'Invitation Homes en raison du ralentissement de la croissance des locations

5 mars - ** La société d'investissement immobilier américaine Invitation Homes INVH.N est passée de 31 $ à 28 $; Wells Fargo réitère sa notation "equal-weight"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 4,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Wells Fargo déclare que la croissance des loyers d'INVH a ralenti, car beaucoup de ses propriétés sont situées sur des marchés où l'offre de nouveaux logements est importante; les loyers des nouvelles locations ont baissé plus fortement et les augmentations des loyers de renouvellement ont également été plus faibles par rapport à l'année dernière

** Les courtiers réduisent leurs prévisions de fonds d'exploitation pour l'exercice 26/27 à 1,93 $ au lieu de 1,98 $ / 2,00 $ au lieu de 2,08 $

** Le PT médian des 24 courtiers couvrant l'action est de 31 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, INVH a baissé de 3,5 % cette année