Wells Fargo réduit le PT d'Invitation Homes en raison du ralentissement de la croissance des locations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 mars - ** La société d'investissement immobilier américaine Invitation Homes INVH.N est passée de 31 $ à 28 $; Wells Fargo réitère sa notation "equal-weight"
** Le nouveau PT représente encore une hausse de 4,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Wells Fargo déclare que la croissance des loyers d'INVH a ralenti, car beaucoup de ses propriétés sont situées sur des marchés où l'offre de nouveaux logements est importante; les loyers des nouvelles locations ont baissé plus fortement et les augmentations des loyers de renouvellement ont également été plus faibles par rapport à l'année dernière
** Les courtiers réduisent leurs prévisions de fonds d'exploitation pour l'exercice 26/27 à 1,93 $ au lieu de 1,98 $ / 2,00 $ au lieu de 2,08 $
** Le PT médian des 24 courtiers couvrant l'action est de 31 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, INVH a baissé de 3,5 % cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer