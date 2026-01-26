 Aller au contenu principal
Wells Fargo nomme Faraz Shafiq à la tête des produits et solutions d'IA
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:53

La banque renforce sa stratégie autour de l'IA en recrutant un ancien dirigeant d'Amazon Web Services pour piloter le développement de solutions à l'échelle du groupe.

Wells Fargo annonce la nomination de Faraz Shafiq au poste de responsable des produits et solutions d'intelligence artificielle, avec prise de fonctions le 9 février. Le cadre dirigera la vision, la feuille de route et le développement des produits intégrant l'IA à l'échelle de l'entreprise.

Il reportera à Saul Van Beurden, responsable de l'IA et co-directeur général des activités de banque de détail et de crédit, et sera basé à San Francisco.Fort de plus de 15 ans d'expérience dans les technologies et l'innovation produit, Faraz Shafiq a occupé des postes de direction chez Amazon Web Services, Verizon, AT&T et Google.

Selon Wells Fargo, ce recrutement vise à accélérer le déploiement de l'IA générative et agentique afin de transformer les modes de travail internes et l'expérience client. La banque souligne également l'importance d'un développement responsable de l'intelligence artificielle pour soutenir sa croissance et ses activités à long terme.

Wells Fargo cède près de 0,2% en préouverture à New York.

