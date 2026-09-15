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Wells Fargo en hausse après que son directeur financier a laissé entrevoir une croissance annuelle soutenue des prêts
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 14:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre -

** L'action de la banque Wells Fargo WFC.N progresse de 1,45% à 90 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La croissance annuelle des prêts devrait être supérieure aux prévisions, a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo lors de la conférence Barclays Financial Services

** Il s'attend à ce que la marge d'intérêt nette soit supérieure aux prévisions au troisième trimestre

** Wall Street suit de près cette conférence sectorielle pour recueillir des commentaires sur les projets de transactions en cours et obtenir des informations actualisées sur la santé des consommateurs de la part des grandes banques américaines

** 17 analystes sur 26 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat” et neuf la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 102 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 4,8% depuis le début de l’année

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