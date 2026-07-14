Wells Fargo dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à l'essor des activités de négoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les activités de négoce et les effectifs aux paragraphes 10, 21 à 23) par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu

Wells Fargo WFC.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, les marchés volatils ayant maintenu ses salles de marché en pleine activité, tandis que la forte croissance des prêts a stimulé les revenus d'intérêts.

Le bénéfice net de la quatrième banque américaine a bondi de 17 % pour atteindre 6,41 milliards de dollars, soit 2,00 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, a annoncé mardi la banque. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,72 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

"Les dépenses de consommation sont en hausse, les radiations de créances et les impayés sont en baisse, et l’épargne ainsi que les investissements progressent dans tous les segments de clientèle. Les entreprises font preuve de prudence, mais leurs bilans et leurs flux de trésorerie restent solides, ce qui se traduit par de bonnes performances en matière de crédit", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

L'action de la banque, qui a sous-performé ses concurrents cette année avec une baisse de 6 %, a reculé de 1,9 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse. L'ensemble du secteur était sous pression après que JPMorgan JPM.N a chuté de 2,6 % à la suite de la publication de ses résultats.

La levée, l’année dernière, du plafond d'actifs de 1.950 milliards de dollars a mis un terme aux contraintes réglementaires pesant sur Wells Fargo et lui a permis d’accélérer les plans de croissance de M. Scharf.

La banque développe son portefeuille de prêts en se concentrant sur l’expansion de ses activités de cartes de crédit et d’automobile, tout en recrutant des banquiers issus de ses concurrents dans le secteur commercial afin de stimuler la croissance.

Le produit net d’intérêts de Wells Fargo (NII), qui correspond à la différence entre ce que la banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 12,32 milliards de dollars au cours du trimestre. Le montant moyen des prêts a bondi de 12 % par rapport à l’année précédente.

La banque, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, a maintenu ses prévisions annuelles concernant le produit d’intérêts à environ 50 milliards de dollars.

Le NII est au centre de l’attention des investisseurs, qui surveillent le rythme et la pérennité de la croissance des bénéfices après la levée du plafond sur les actifs. Cet indicateur s’est révélé inférieur aux attentes au cours des derniers trimestres, à mesure que la composition des dépôts de la banque se normalisait.

L’économie américaine est restée résiliente, les remboursements d’impôts plus élevés ayant amorti l’impact de la hausse des prix de l’énergie suite au conflit au Moyen-Orient. Mais des inquiétudes subsistent quant à l’impact sur l’inflation.

"Des inquiétudes concernant le pouvoir d’achat et l’inflation persistent, mais le marché du travail et la croissance des salaires restent solides. Nous savons que ces conditions favorables ne dureront pas éternellement; c’est pourquoi nous faisons preuve de sélectivité quant à l’ampleur et aux domaines de notre croissance", a déclaré M. Scharf.

UN TRIMESTRE EXCEPTIONNEL POUR LES ACTIVITÉS DE NÉGOCE

L’activité de trading a également pris de l’ampleur, Wells Fargo ayant consacré une part plus importante de son bilan à ses activités de marché, qui avaient été limitées pendant la période de plafonnement des actifs.

Le chiffre d’affaires des marchés de la banque, qui inclut ses activités de trading, a bondi de 24 % pour atteindre 2,21 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires lié au trading d’actions a bondi de 64 %, tandis que celui des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières a progressé de 10 %.

Ses concurrents, JPMorgan Chase et Bank of America BAC.N , ont également annoncé mardi une forte hausse de leurs bénéfices au deuxième trimestre, portée par les opérations de fusion-acquisition et la vigueur des activités de trading.

LA BANQUE D'INVESTISSEMENT BRILLE

Les commissions de la banque d’investissement de Wells Fargo ont bondi de 35 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 939 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des commissions de souscription de titres de dette et d’actions.

Les opérations de fusion-acquisition se sont accélérées en 2026, les entreprises profitant d’un environnement réglementaire plus souple sous la présidence de Donald Trump pour conclure des méga-opérations visant à gagner en envergure.

Les marchés des capitaux propres ont également connu un trimestre exceptionnel, soutenus par une vague d’introductions en bourse de grande envergure et de ventes d’actions complémentaires liées à l’intelligence artificielle.

La banque a remporté des mandats pour plusieurs transactions historiques au cours du trimestre, notamment en conseillant le groupe américain de services publics NextEra Energy NEE.N dans le cadre de son rachat, pour 67 milliards de dollars, de son concurrent Dominion Energy D.N .

Wells Fargo a agi en tant que co-teneur de livre lors de l’introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O , d’un montant de 86 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée. Elle a également conseillé Apollo APO.N sur un montage financier de 35 milliards de dollars destiné à soutenir l’expansion des capacités de calcul du laboratoire d’IA Anthropic.

La banque n’a cessé de développer ses activités de banque d’investissement et remporte de plus en plus d’opérations de fusions-acquisitions, à la fois plus importantes et plus complexes.

Selon les données de Dealogic, Wells Fargo est passée de la huitième à la quatrième place du classement américain des fusions-acquisitions en volume au premier semestre 2026.

LES EFFECTIFS PASSENT SOUS LA BARRE DES 200 000

Wells Fargo comptait 197 466 employés à la fin du mois de juin, contre 200 999 au 31 mars. Les effectifs de la banque ont diminué chaque trimestre depuis fin 2020.

Sous la direction de Scharf, la banque a rationalisé ses effectifs, s'appuyant sur des réductions de coûts pour financer ses initiatives de croissance à long terme.

Les dirigeants de Wells Fargo ont déclaré que la banque disposait d’une marge de manœuvre pour réduire encore ses effectifs , avant même de prendre en compte les gains de productivité potentiels liés à l'IA .