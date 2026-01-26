Wells Fargo abaisse le PT d'Arm Holdings en raison du risque lié à la demande de mémoire

26 janvier - ** Wells Fargo réduit le PT sur Arm Holdings

ARM.O de $195 à $160, ce qui implique toujours une hausse de ~38% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Bien que nous restions positifs sur l'adoption des serveurs basés sur Arm dans les centres de données ainsi que sur l'adoption de la v9 / CSS pour conduire à une forte croissance soutenue des revenus de redevances, nous pensons que les estimations du marché F2027 sont trop élevées - reflétant une croissance de 27% en glissement annuel des revenus de redevances", déclare Wells Fargo

** Le risque croissant que des coûts de mémoire plus élevés et des contraintes d'approvisionnement puissent freiner la demande de smartphones et de PC, les appareils mobiles représentant 53 % des revenus de redevances, a incité la maison de courtage à revoir ses estimations à la baisse

** La société de courtage s'attend maintenant à ce que les revenus des redevances augmentent d'environ 17 % en glissement annuel, contre une prévision antérieure d'environ 21 %

** 24 des 40 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note de "achat" ou supérieure, douze de "maintien" et quatre de "vente" ou inférieure; le titre a un PT médian de 157,5 $, selon les données compilées par LSEG

** ARM a chuté de 11,4 % en 2025