 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wells Fargo abaisse le PT d'Arm Holdings en raison du risque lié à la demande de mémoire
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Wells Fargo réduit le PT sur Arm Holdings

ARM.O de $195 à $160, ce qui implique toujours une hausse de ~38% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Bien que nous restions positifs sur l'adoption des serveurs basés sur Arm dans les centres de données ainsi que sur l'adoption de la v9 / CSS pour conduire à une forte croissance soutenue des revenus de redevances, nous pensons que les estimations du marché F2027 sont trop élevées - reflétant une croissance de 27% en glissement annuel des revenus de redevances", déclare Wells Fargo

** Le risque croissant que des coûts de mémoire plus élevés et des contraintes d'approvisionnement puissent freiner la demande de smartphones et de PC, les appareils mobiles représentant 53 % des revenus de redevances, a incité la maison de courtage à revoir ses estimations à la baisse

** La société de courtage s'attend maintenant à ce que les revenus des redevances augmentent d'environ 17 % en glissement annuel, contre une prévision antérieure d'environ 21 %

** 24 des 40 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note de "achat" ou supérieure, douze de "maintien" et quatre de "vente" ou inférieure; le titre a un PT médian de 157,5 $, selon les données compilées par LSEG

** ARM a chuté de 11,4 % en 2025

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
114,5376 USD NASDAQ -1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank