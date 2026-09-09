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Weight Watchers nomme Stephen Bye au poste de directeur général
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WW International WW.O a nommé mercredi Stephen Bye au poste de directeur général, avec effet à partir de cet automne.

Tara Comonte, qui occupait ce poste auparavant, a quitté l’entreprise en mars. Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Bye, qui compte plus de 30 ans d’expérience à des postes de direction, occupait jusqu’à présent les fonctions de président-directeur général d’Ookla, une entreprise internationale spécialisée dans l'intelligence de la connectivité.

* Avant de rejoindre Ookla, il occupait le poste de vice-président exécutif et directeur commercial de la division mobile de DISH Network.

* WW International, qui comptait autrefois la magnate des médias Oprah Winfrey parmi ses principaux actionnaires, est sortie de la faillite l’année dernière.

* L’entreprise s’efforce de renforcer sa présence dans le domaine de la santé féminine, notamment grâce à des programmes sur mesure proposant des médicaments à base de GLP-1 et des traitements hormonaux substitutifs.

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