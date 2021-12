WEDIA : Wedia 2021 - Dynamique de croissance soutenue au T4 - Anticipation d'une hausse d'activité 2021 vs 2019 : + 40%

Le groupe Wedia conclut le dernier trimestre de son exercice en ayant séduit de nouveaux clients sur tous ses territoires: un distributeur européen de pièces automobiles basé au UK, le troisième assureur mutualiste français, un acteur majeur des NFT aux US…

«Dans une période où les investissements dans les solutions «martech» étaient freinés par la situation sanitaire, je suis fier de nos équipes qui ont réussi à convaincre de grands groupes internationaux. Mais nous avons aussi, dans cette période compliquée, développé nos activités avec nos clients existants comme TotalEnergies, Engie, Harley Davidson, Merck ou encore Bayer, dont la solution a été ouverte à plus de 20.000 utilisateurs, internes et externes, 3 mois seulement après le lancement du projet» , déclare Nicolas BOUTET, CEO du Groupe.

Wedia est partenaire de plus d'un tiers du CAC40, de 4 des 10 plus grosses capitalisations allemandes et de marques américaines prestigieuses comme Estée Lauder, Harley Davidson ou Hydro-Québec sur le marché nord-américain. Le groupe est listé par Gartner et Forrester comme l'un des leaders mondiaux sur son marché.

Objectifs confirmés

A date, l'activité embarquée permet de confirmer les objectifs anticipés pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires comparable à celui de 2020, soit une hausse d'environ 40%, entre 2019, avant pandémie, et 2021.

A horizon 2024, Wedia, acteur d'ores et déjà reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30M€.

Prochain rendez-vous:

Chiffre d'affaires 2021, le jeudi 27 janvier 2022 après bourse

A propos de WEDIA (Isin: FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50% de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

