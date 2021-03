WEDIA : Résultats 2020 - Solide croissance du chiffre d'affaires et de l'ensemble des résultats

En K€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 15 673 11 028 + 42% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION * 3 481 2 182 + 59% En % du CA 22% 20% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 1 587 697 + 128% RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 1 456 600 + 143% RESULTAT NET 1 035 371 + 179% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 911 300 + 203% RESULTAT PAR ACTION 1,06 € 0,35 €

* L'intéressement des salariés est désormais intégré dans les charges d'exploitation et donc dans le calcul du ROC

Comptes audités

Le Conseil d'Administration du groupe Wedia, réuni le 18 mars 2021, a arrêté les comptes pour l'exercice 2020.

Une dynamique solide conjuguant croissance interne et externe

Pour l'exercice 2020, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15 673 K€ (contre 11 028 K€ en 2019) en hausse de 42%.

Cette forte croissance, en dépit de la crise sanitaire, confirme la qualité de la stratégie Wedia :

Les revenus récurrents représentent plus de 8 M€ et progressent de 26%, dont près de 10% en organique , le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1 er octobre 2019 ;

représentent plus de 8 M€ et , le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1 octobre 2019 ; L' activité Services du Groupe (conseil, intégration, conduite du changement) progresse de 75% à près de 7 M€ (dont 7% en organique) au cours d'un exercice pendant lequel les modes de travail ont pourtant été impactés par la Covid-19 et le confinement ;

Services du Groupe (conseil, intégration, conduite du changement) à près de 7 M€ (dont 7% en organique) au cours d'un exercice pendant lequel les modes de travail ont pourtant été impactés par la Covid-19 et le confinement ; Le Groupe affiche une croissance organique de 12% entre le premier et le deuxième semestre 2020, fruit notamment de l'accélération des revenus de licence associés à la diffusion des contenus (photos, vidéos) sur les canaux digitaux de ses clients.

Amélioration de l'ensemble des résultats

L'EBE enregistre une croissance de 59% entre les deux exercices, et représente désormais 22% du chiffre d'affaires (contre 20% en 2019). Cette croissance repose à la fois sur l'amélioration de la rentabilité chez Galilée et sur l'optimisation continue des charges d'exploitation chez Wedia.

Cette très bonne performance porte le Résultat Opérationnel Courant à 1 587 K€ (10% du chiffre d'affaires), en hausse de 128%.

Le Résultat Net part du Groupe a triplé entre 2019 et 2020 et s'élève à 911 K€.

Flux de trésorerie en forte hausse

Au global, le montant des flux de trésorerie liés à l'exploitation est de 2 993 K€ et la trésorerie disponible progresse de 1 773 K€ pour s'établir à 5 773 K€.

Avec un « gearing » de - 21% (endettement net / fonds propres), Wedia dispose d'une structure financière très solide pour faire face à la situation sanitaire mondiale incertaine, et poursuivre opportunément la croissance dynamique du Groupe.

Pour rappel, le déficit fiscal reportable encore non activé au bilan s'élève à plus de 9 M€.

Proposition de dividende à 0,34 € par action

Le conseil d'administration, conformément à la politique de l'entreprise qui consiste à distribuer un montant de dividendes équivalent à celui de l'intéressement, proposera à l'Assemblée Générale de porter le dividende à 34 centimes d'euros par action, contre 30 centimes au titre de l'exercice précédent.

Une stratégie pertinente, une offre plébiscitée

La crise liée à la Covid-19 n'a donc eu que peu d'impact sur les performances économiques et financières de Wedia qui repose, entre autres, sur une majorité de clients grands comptes pérennes, des contrats pluriannuels, et une diversité sectorielle forte (Retail, CPG, banques, assurance, énergie...).

Plus globalement, la pandémie, et ses conséquences sur l'accélération du « digital », a accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus marketing de ses clients, alimente dynamiquement leurs dispositifs digitaux et e-commerce et, in fine, optimise l'efficacité de ces contenus marketing.

Confirmation du modèle d'affaires

Avec cette croissance très significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité, Wedia démontre sa capacité à piloter son modèle de développement. Le positionnement et l'offre Wedia s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, et offrent donc de nombreuses perspectives dans un monde post-Covid, encore plus digital. En outre, le groupe Wedia s'inscrit dans un rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté laissant place à de nombreuses opportunités de croissance additionnelle tant commerciales, technologiques que géographiques.

Pour l'exercice 2021, les perspectives d'une sortie de crise pandémique et d'une reprise économique plus lentes que prévues laissent anticiper une consolidation de l'activité et de la rentabilité, le Groupe restant proactif sur les opportunités de croissance externe. A horizon 2024, Wedia, qui a doublé son chiffre d'affaires entre 2016 et 2020, vise de nouveau un doublement de l'activité, tout en maintenant son EBITDA autour de 20%.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

