Wedbush relève le PT de GM en raison d'une meilleure stratégie d'atténuation des droits de douane

19 août - ** Wedbush relève la prévision de General Motors GM.N à 65 $ contre 55 $, soit une hausse de 15,6 % par rapport à la dernière clôture

** Maintient la note à "outperform"

** La société de courtage indique que l'entreprise a adopté diverses stratégies, y compris le déplacement de la production et l'optimisation des coûts et de la logistique, pour réduire l'impact des droits de douane et renforcer les opérations en 2025 et au-delà

** L'accord commercial américain à venir avec le Canada et le Mexique pourrait atténuer la pression tarifaire sur GM, tandis que l'accord récemment annoncé avec la Corée du Sud constitue une première étape prometteuse pour atténuer les vents contraires tarifaires au cours des prochains trimestres - Wedbush

** 15 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 55,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 5,6 % depuis le début de l'année