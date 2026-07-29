WEC Energy affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la croissance de la demande en centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la demande en centres de données et sur le projet de centre de données d'Oracle confronté à des difficultés de financement dans le Wisconsin)

WEC Energy Group WEC.N a annoncé mercredi une hausse de près de 22 % de son bénéfice au deuxième trimestre, la hausse des ventes d’électricité aux clients commerciaux et industriels, tels que les centres de données, ayant stimulé le chiffre d’affaires et compensé la hausse des coûts.

* La consommation d’électricité aux États-Unis , qui a atteint un deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, l’expansion des centres de données et l’électrification stimulant la demande. La croissance du secteur commercial devrait dépasser celle de la demande résidentielle cette année.

* D’ici fin 2030, environ 15 % du parc d’actifs de l’entreprise serait consacré aux centres de données et à d’autres très gros consommateurs d’énergie, a déclaré Scott Lauber, directeur général de WEC Energy.

* L’un des plus grands clients de WEC pour l’approvisionnement en électricité — un campus de centres de données Oracle à Port Washington, dans le Wisconsin — poursuit sa construction malgré un différend avec l’État concernant l’obligation faite à l’entreprise technologique de fournir davantage de garanties pour le projet, a précisé M. Lauber.

* Au cours du dernier trimestre, le fournisseur d’électricité a indiqué que la consommation d’énergie des grands clients commerciaux et industriels, à l’exclusion d’une mine de minerai de fer située dans la péninsule supérieure du Michigan et des très gros clients, avait augmenté de 0,9 % par rapport à l’année dernière.

* La consommation d'électricité des ménages a quant à elle diminué de 1,1 % au cours du trimestre.

* Le chiffre d’affaires d’exploitation de WEC au deuxième trimestre a progressé de 2,6 % pour atteindre 2,06 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le total des charges d'exploitation a également augmenté d'environ 1,5 % pour atteindre 1,63 milliard de dollars, tandis que les charges d'intérêts ont progressé de 3,7 % à 228 millions de dollars.

* Le résultat net de la société basée à Milwaukee s’est établi à 299,2 millions de dollars, soit 91 centimes par action, contre 245,4 millions de dollars, soit 76 centimes par action, un an plus tôt.

* WEC fournit de l’électricité et du gaz à près de 4,8 millions de clients dans le Wisconsin, l’Illinois, le Michigan et le Minnesota.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour 2026, comprises entre 5,51 et 5,61 dollars par action. Le point médian de cette fourchette, à 5,56 dollars, était inférieur à l'estimation des analystes, qui s'élevait à 5,60 dollars.