WEC Energy affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la croissance de la demande d'électricité des entreprises

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WEC Energy Group WEC.N a annoncé mercredi une hausse de près de 22 % de son bénéfice au deuxième trimestre, la progression des ventes d'électricité aux clients commerciaux et industriels ayant stimulé le chiffre d'affaires et compensé la hausse des coûts.

Le fournisseur d'énergie a indiqué que la consommation trimestrielle des grands clients commerciaux et industriels, à l'exception d'une mine de minerai de fer située dans la péninsule supérieure du Michigan et des très gros clients, avait augmenté de 0,9 % par rapport à l'année dernière.

* La consommation d'électricité aux États-Unis , qui a atteint un deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore progresser en 2026 et 2027, l'expansion des centres de données et l'électrification stimulant la demande. La croissance du secteur commercial devrait dépasser celle de la demande résidentielle cette année.

* La consommation d’électricité des ménages a diminué de 1,1 % au cours du trimestre.

* Le chiffre d’affaires d’exploitation de WEC au deuxième trimestre a progressé de 2,6 % pour s’établir à 2,06 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le total des charges d’exploitation a également augmenté d’environ 1,5 % pour atteindre 1,63 milliard de dollars, tandis que les charges d’intérêts ont progressé de 3,7 % à 228 millions de dollars.

* Le résultat net de la société basée à Milwaukee s’est établi à 299,2 millions de dollars, soit 91 centimes par action, contre 245,4 millions de dollars, soit 76 centimes par action, un an plus tôt.

* WEC fournit de l’électricité et du gaz à près de 4,8 millions de clients dans le Wisconsin, l’Illinois, le Michigan et le Minnesota.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour 2026, comprises entre 5,51 et 5,61 dollars par action. Le point médian de cette fourchette, à 5,56 dollars, était inférieur à l'estimation des analystes, qui s'élevait à 5,60 dollars.