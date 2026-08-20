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Webull bondit après la publication de résultats solides au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 12:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action de la plateforme de trading Webull BULL.O progresse de 15,6 % à 9,99 dollars avant l'ouverture du marché

** BULL affiche un chiffre d’affaires de 198,8 millions au deuxième trimestre, soit une hausse de 51 % en glissement annuel

** L'entreprise affiche un bénéfice par action (BPA) de 4 cents au deuxième trimestre, contre une perte de 1,20 dollar par action il y a un an

** Les volumes de transactions records, suite à la suppression de la règle "Pattern Day Trader", ont stimulé le chiffre d’affaires et l’engagement des utilisateurs – Anthony Denier, directeur général de BULL aux États-Unis

** À la clôture d'hier, le titre affiche une hausse de 11,2 % depuis le début de l'année

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