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Webinaire avec les investisseurs individuels - Rendez-vous le 30 mars 2026 à 18h
information fournie par Boursorama CP 16/03/2026 à 16:22

Webinaire avec les investisseurs individuels - Rendez-vous le 30 mars 2026 à 18h
A vos agendas !
Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 30 mars à 18 heures.
À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats annuels 2025 et les perspectives de la Société.
Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 30 mars à 18h.

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