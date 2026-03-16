Webinaire avec les investisseurs individuels - Rendez-vous le 30 mars 2026 à 18h

A vos agendas !

Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 30 mars à 18 heures.

À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats annuels 2025 et les perspectives de la Société.

Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 30 mars à 18h.