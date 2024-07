We. Connect confiant dans ses perspectives de croissance

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 121,5 millions d'euros, en baisse de 6,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Au vu du contexte difficile rencontré sur le marché de l’informatique et de l’impression depuis le premier trimestre de l’année, la société "réussit à maintenir une activité semestrielle soutenue", précise un communiqué.

L'activité de We.Connect ayant toujours été plus importante sur le deuxième semestre de l'année, en raison des différents événements tels que " la rentrée des classes ", le " black Friday " ou encore les fêtes de fin d'année, l'entreprise "réaffirme sa confiance dans ses perspectives de croissance et maintient son objectif de 300 millions d'euros sur l'année 2024.

"Cet objectif sera atteint grâce à la reprise des ventes, aux synergies commerciales créées entre les différentes filiales et en particulier avec l'intégration en juin dernier de MCA Techonolgy qui a réalisé en 2023 110 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel", indique We.Connect.

Qui conclut : "Les perspectives à moyen long terme sont encourageantes. Le marché de l'informatique reste un marché à fort potentiel, citons par exemple le dynamisme des segments de la sécurité. Le renouvellement des équipements achetés pendant la période Covid, ainsi que celui qui sera prochainement lié au développement de l'intelligence artificielle offrira également de très bonnes opportunités".

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.