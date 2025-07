Agriculture, énergie: l'écologiste Jadot fustige une droite "ivre de son pouvoir"

Le sénateur écologiste Yannick Jadot lors d'une manifestation organisée par l'association « Iran justice » pour dénoncer le conflit en Iran, à Paris, le 19 juin 2025 ( AFP / EMMA DA SILVA )

Retour d'un pesticide, priorité au nucléaire contre les renouvelables: le sénateur écologiste a épinglé mardi une "droite ivre de son pouvoir" et dénoncé le "climato-scepticisme bas du front" du patron des Républicains Bruno Retailleau.

Un an après avoir "perdu les élections" législatives, "la droite dans notre pays est ivre de son pouvoir", a déclaré M. Jadot sur Public Sénat.

"Ils n'ont de comptes à rendre à personne (...) Ils tapent sur Macron comme s'ils n'appartenaient pas au gouvernement, et puis ils sortent des lois, les unes après les autres, sans études d'impact", a poursuivi le sénateur de Paris.

L'élu écologiste a pris pour exemple le texte de son collègue LR Daniel Gremillet sur la programmation énergétique, qui prévoit une relance massive du nucléaire avec la construction de 14 nouveaux réacteurs "pour une somme astronomique" et "qui ne seront jamais installés avant 2040".

"Et en attendant, on fait quoi? On combat les énergies renouvelables", a déploré M. Jadot, en référence notamment à la récente tribune signée par M. Retailleau pour stopper les subventions à l'éolien et au solaire, preuve selon lui d'un "climato-scepticisme bas du front".

Logique également à l'oeuvre, de son point de vue, dans la loi agricole d'un autre sénateur LR, Laurent Duplomb, dont la mesure phare prévoit de réautoriser un pesticides de type néonicotinoïde.

Un produit "tueur d'abeilles" et qui "génère des maladies neuro-dégénératives" ainsi que des cancers, a souligné M. Jadot, regrettant "une forme d'affaissement de la relation à la science".

Cette loi "qui sert une ultra minorité des agriculteurs qui vit très bien" illustre selon lui "un débat qui s'effondre du point de vue de sa rationalité, de sa base scientifique".