WE.Connect augmente d'un tiers son CA grâce aux acquisitions

WE.Connect annonce avoir réalisé, au 1er semestre 2026, un chiffre d'affaires de 234,4 MEUR, en progression de 34% en comparaison annuelle, grâce à la contribution des sociétés Ezratis France et Ezratis Iberia, intégrées au groupe depuis août 2025, ainsi qu'à la poursuite de la dynamique des activités historiques.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires s'est accru de 3,5% à 180,95 MEUR, une performance "particulièrement satisfaisante dans un environnement de marché tendu, marqué par un contexte géopolitique complexe et des tensions sur certaines catégories de produits informatiques en raison de l'augmentation du prix des composants".

Le spécialiste des accessoires high-tech ajoute que ses marques poursuivent également leur développement, avec une progression de 6,1% de leur chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2025, confirmant leur capacité à gagner régulièrement des parts de marché.

Fort des performances enregistrées au 1er semestre, de la croissance de son activité historique et de la montée en puissance progressive des synergies issues des acquisitions récentes, WE.Connect confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 MEUR en 2026.