États-Unis: Les créations d'emplois beaucoup plus fortes que prévu en janvier
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:16

Entreprises du sud de la Californie touchées par les droits de douane, à Valencia

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont ‌accéléré beaucoup plus que prévu en janvier et le taux de chômage a reculé, signalant ​une stabilisation du marché du travail qui pourrait donner plus de marges de manoeuvre à la Réserve fédérale (Fed) pour maintenir inchangés ses taux d'intérêt pour un certain temps.

Le rapport mensuel ​du département du Travail publié mercredi, avec retard en raison du récent "shutdown" aux Etats-Unis, recense 130.000 emplois non-agricoles créés ​le mois dernier, alors que les économistes interrogés ⁠par Reuters prévoyaient en moyenne 70.000 créations nettes.

Le chiffre de décembre a été ‌révisé, faisant apparaître désormais 48.000 créations de postes contre 50.000 en première estimation.

Le taux de chômage s'est établi en janvier à 4,3% après 4,4% ​en décembre et un consensus ‌à 4,4%.

Le mois de janvier est généralement celui qui enregistre le ⁠plus de licenciements liés aux fêtes de fin d'année. Mais compte tenu du faible nombre d'embauches saisonnières dans le commerce de détail et les entreprises de livraisons, les licenciements ⁠ont probablement été moins ‌nombreux cette année, ce qui a pu permettre d'améliorer le tableau général ⁠en matière d'emploi.

Sur les marchés financiers, la réaction aux chiffres bien meilleurs que prévu ‌a été immédiate.

Le rendement des Treasuries à dix ans, quasiment stable avant ⁠la publication des données, gagne désormais près de cinq points de ⁠base, à 4,1922%. Celui ‌des emprunts à deux ans, le plus sensible aux fluctuations des anticipations sur les taux ​d'intérêt, grimpe de près de huit points ‌de base, à 3,5306%.

Les opérateurs de marché ont revu leurs anticipations concernant une baisse prochaine de la fourchette des ​fonds fédéraux de la Fed, estimant désormais à une chance sur cinq la probabilité d'une telle réduction d'ici avril, contre environ deux chances sur cinq avant la ⁠publication.

La probabilité d'un statu quo sur les taux en juin est montée à près de 40% contre 25% avant les chiffres de l'emploi.

Le dollar s'est retourné à la hausse face à un panier de devises de référence et gagne désormais 0,2%. Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street ont parallèlement accru leurs gains.

(Rédigé par Blandine ​Hénault, édité par Kate Entringer)

