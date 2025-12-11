Waymo rappelle et corrige plus de 3 000 véhicules en raison d'un problème de logiciel, selon la NHTSA

Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a rappelé 3 067 de ses véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de logiciel qui a été corrigé par une mise à jour, a déclaré jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

La société avait rappelé certains véhicules équipés de la 5e génération de systèmes de conduite automatisée (ADS) fonctionnant avec un logiciel qui faisait que les véhicules passaient devant des bus scolaires arrêtés, augmentant ainsi le risque d'accident, a indiqué l'autorité de régulation.

Waymo a mis à jour le logiciel et tous les véhicules impactés ont été réparés le 17 novembre, a précisé la NHTSA.