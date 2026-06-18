Waymo procède au rappel de près de 3 900 robotaxis en raison du risque qu'ils pénètrent dans des zones de chantier fermées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Waymo et de plus amples détails) par David Shepardson

Waymo, la division dédiée à la conduite autonome d’Alphabet GOOGL.O , procède au rappel de près de 3 900 robotaxis aux États-Unis en raison d’un problème logiciel susceptible d’amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier fermée sur l’autoroute et à poursuivre leur route.

Il s'agit du deuxième rappel effectué par Waymo en un peu plus d'un mois.

Ce dernier rappel , déposé auprès de l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA), fait suite à plus d’une douzaine d’incidents survenus depuis début avril en Californie et en Arizona, au cours desquels des véhicules autonomes Waymo (AVs) n’ont pas détecté les panneaux de fermeture de bretelles d’accès et ont pénétré dans des zones de chantier autoroutier pré-planifiées ainsi que sur des voies d’autoroute où des travaux étaient en cours.

L’entreprise avait dans un premier temps imposé des restrictions de circulation sur autoroute jusqu’à ce qu’elle améliore la détection et les réactions face aux fermetures d’autoroutes. Waymo a mis à jour le logiciel de ses véhicules afin d’éviter qu’ils ne pénètrent dans les zones de chantier.

Waymo a déclaré jeudi dans un communiqué adressé à Reuters avoir « identifié un domaine d’amélioration concernant les performances à proximité des zones de travaux sur autoroute. Nous avons volontairement restreint nos opérations sur autoroute le mois dernier afin d’apporter ces améliorations ».

Le mois dernier, Waymo a rappelé environ 3 800 robotaxis car les véhicules pouvaient s’engager sur des routes inondées où les limitations de vitesse étaient plus élevées.

Ce rappel fait suite à un incident survenu le 20 avril, au cours duquel un véhicule Waymo s’est engagé sur une voie inondée à San Antonio ⁠dans des conditions météorologiques extrêmes. Waymo a précisé que le véhicule était inoccupé ​et qu’il n’y avait pas eu de blessés, mais cet incident a incité l’entreprise à réexaminer des scénarios similaires impliquant des vitesses élevées et des routes inondées impraticables.

Waymo a procédé à plusieurs rappels au cours des deux dernières années, notamment en raison d’ une prédiction potentiellement inexacte des mouvements d’un véhicule remorqué et de la réaction de détection d’un véhicule face à des poteaux ou à des objets fixes de type poteau.

Par ailleurs, Waymo fait l’objet d’une enquête de la NHTSA après qu’un de ses véhicules autonomes a percuté un enfant près d’une école primaire à Santa Monica, en Californie, en janvier, lui causant des blessures légères.

En mars, le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré enquêter sur un incident survenu en janvier, au cours duquel des véhicules autonomes de Waymo avaient illégalement dépassé un bus scolaire à l’arrêt dont les feux étaient allumés.

Le problème du dépassement illégal d’autobus scolaires à l’arrêt avait déjà conduit Waymo à procéder à un rappel en décembre dernier.