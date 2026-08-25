Waymo prépare son arrivée en Europe avec des tests à Munich

Waymo va lancer dans les prochaines semaines des essais de véhicules autonomes à Munich, première étape vers un service commercial de robotaxis que la filiale d'Alphabet espère déployer en Allemagne vers la fin de 2027. L'entreprise a déjà engagé des discussions avec les différentes autorités afin d'obtenir les autorisations nécessaires.

Les véhicules circuleront d'abord en conduite manuelle afin de cartographier les rues de Munich, avant le lancement d'essais autonomes avec des spécialistes formés installés derrière le volant. Cette phase doit permettre au système de Waymo de s'adapter aux particularités de la circulation locale. L'entreprise prévoit également d'investir dans des infrastructures de gestion de flotte et de créer des emplois hautement qualifiés pour accompagner son implantation.

Waymo s'apprête à entrer sur un marché européen où les premiers services commerciaux autonomes commencent à émerger. Uber, Verne et Pony.ai ont récemment lancé des trajets sans conducteur à Zagreb, devenue la première ville européenne où ces véhicules peuvent être réservés via l'application Uber. Cette évolution illustre l'accélération de la concurrence pour déployer des services de robotaxis sur le continent.

L'expansion européenne intervient après une levée de fonds de 16 milliards de dollars réalisée plus tôt cette année, sur la base d'une valorisation de 126 milliards de dollars. Ces ressources doivent notamment permettre à Waymo de poursuivre le développement géographique de son activité de robotaxis, alors que l'entreprise prépare désormais son implantation commerciale en Allemagne.