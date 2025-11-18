Waymo lance un robotaxi entièrement autonome à Miami, avant de l'étendre à quatre autres villes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'Alphabet GOOGL.O Waymo a commencé à faire rouler des véhicules entièrement autonomes à Miami mardi, donnant le coup d'envoi à l'expansion de son service de covoiturage dans d'autres villes américaines, alors qu'elle s'efforce de consolider son avance dans le domaine de la technologie de conduite autonome.

La société a déclaré qu'elle mettrait en place des opérations pour ses employés à Dallas, Houston, San Antonio et Orlando dans les semaines à venir, avant un lancement public pour les usagers en 2026.

Waymo, issu du projet de conduite autonome de Google en 2016, est le seul opérateur à proposer des trajets payants en robotaxi aux États-Unis, sans conducteur de sécurité ni moniteur dans le véhicule. Sa flotte compte plus de 1 500 véhicules.

L'expansion de Waymo souligne l'accélération de la course à la commercialisation de véhicules entièrement autonomes, les principaux acteurs se concentrant sur la sécurité, le perfectionnement de la technologie et la coopération réglementaire pour gagner des parts de marché.

Des concurrents comme Tesla TSLA.O et Zoox d'Amazon

AMZN.O investissent massivement dans la technologie autonome.

Les entreprises de robots-taxis ont fait l'objet d'un examen minutieux à la suite d'une série d'incidents, mais les opérateurs parient sur le fait que des déploiements plus larges et des données de sécurité améliorées pourraient contribuer à faciliter les opérations.

Elon Musk, directeur général de Tesla, a déclaré le mois dernier que le constructeur de voitures électriques souhaitait introduire son service de robotaxi dans huit à dix zones métropolitaines américaines d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, et qu'il prévoyait de supprimer les contrôleurs de sécurité humains dans "de grandes parties d'Austin" dans le même laps de temps.