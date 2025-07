Waymo, la société d'Alphabet, prend de la vitesse alors que le service de taxi-robot de Tesla se développe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les robotsaxis de Waymo doublent le nombre de kilomètres parcourus sans conducteur pour atteindre 100 millions en six mois environ

"Les progrès méthodiques s'accélèrent maintenant pour devenir une expansion rapide et responsable" - responsable de Waymo

Plus de 10 millions de trajets autonomes effectués en mai, contre 5 millions fin 2024

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7 et de graphiques de kilométrage) par Abhirup Roy et Akash Sriram

Les robotsaxis Waymo d'Alphabet GOOGL.O ont parcouru plus de 100 millions de kilomètres sans humain au volant, doublant le kilométrage en six mois environ, a déclaré un haut responsable de l'entreprise, qui accélère son déploiement dans les villes américaines dans un contexte de concurrence accrue.

Son rival Tesla TSLA.O est en train d'étendre son service de taxis autoguidés après un petit essai avec une douzaine de ses SUV Model Y dans une zone limitée d'Austin, au Texas, le mois dernier.

Alors que le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré que Tesla développerait rapidement le service et le lancerait dans plusieurs villes américaines d'ici la fin de 2025, Waymo étend son service avec prudence depuis des années. Avec environ 1 500 véhicules, elle est disponible à San Francisco et dans d'autres villes de la région de la baie, à Los Angeles, à Phoenix, à Austin et à Atlanta.

"Atteindre 100 millions de kilomètres entièrement autonomes représente des années de progrès méthodiques qui s'accélèrent maintenant dans une mise à l'échelle rapide et responsable", a déclaré Saswat Panigrahi, chef de produit de Waymo.

"Au fur et à mesure que nous nous développons pour servir plus d'usagers dans plus de villes, nous rencontrerons de nouveaux défis qui continueront à renforcer notre service."

Waymo avait parcouru environ 71 millions de miles autonomes (114,3 millions de km) au mois de mars, contre 50 millions de miles à la fin de 2024 et 25 millions de miles jusqu'en juillet 2024. Elle avait parcouru son premier million de miles en janvier 2023.

"Ce type d'étape contribue à étendre l'avance de Waymo sur les autres services de conduite autonome, car l'expérience cumulée de ces cent millions de miles est importante", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

La commercialisation des véhicules autonomes a été plus difficile que prévu, avec des coûts élevés, des réglementations strictes et des enquêtes fédérales qui ont forcé de nombreuses entreprises, dont Cruise de General Motors GM.N , à fermer leurs portes. Parmi les rares à être encore dans la course, on trouve Zoox d'Amazon AMZN.O , qui teste un véhicule sans commandes manuelles telles qu'un volant et des pédales, et prévoit de lancer des services commerciaux sur à Las Vegas cette année.

Jusqu'au lancement du robot-taxi de Tesla le mois dernier, Waymo était la seule entreprise américaine à exploiter des taxis sans chauffeur avec des passagers payants.

Waymo, Tesla et Zoox, entre autres, ont fait l'objet d'enquêtes fédérales et de rappels à la suite de collisions.

Malgré de nombreux problèmes de circulation et des erreurs de conduite, alors que Tesla se lance sur la pointe des pieds dans le secteur des robots-taxis après des années de promesses non tenues, Elon Musk a étendu la zone de service à Austin et a déclaré la semaine dernière qu'il déploierait des services dans la région de la baie de San Francisco dans les deux mois à venir.

Waymo a déclaré en mars qu'elle avait l'intention de lancer des services de covoiturage entièrement autonomes à Washington , D.C., l'année prochaine. La société a également demandé un permis d'exploitation de véhicules autonomes à New York , avec un spécialiste formé au volant à Manhattan, et a déclaré le mois dernier qu'elle commencerait par conduire manuellement dans la ville jusqu'à ce qu'elle obtienne le permis.

Les robotsaxis de Waymo, qui a démarré en tant que petit projet de conduite autonome de Google en 2009 et s'en est séparé sept ans plus tard, parcourent aujourd'hui plus de deux millions de kilomètres par semaine de manière autonome.

En mai, l'entreprise avait effectué plus de 10 millions de trajets autonomes, contre 5 millions à la fin de l'année 2024.