Richemont: chiffre d’affaires en hausse de 3% au 1T décalé à 5,4 milliards d’euros

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Richemont, le géant du luxe propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié mercredi un chiffre d’affaires en hausse de 3% pour son premier trimestre décalé (avril à juin 2025), à 5,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie.

Le groupe genevois, également actif dans l'horlogerie ainsi que dans la mode et les accessoires, a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes en Europe, sur le continent américain ainsi qu'au Moyen-Orient et Afrique entre avril et fin juin, ce qui a plus que compensé un repli au Japon, ses ventes restant stables dans le reste de la zone Asie-Pacifique, a-t-il indiqué dans un communiqué.

La joaillerie, qui contribue à la plus grosse partie de son chiffre d'affaires, a enregistré une hausse de ses ventes de 11% hors effets de changes, à 3,9 milliards d'euros tandis que celles de l'horlogerie se sont contractées de 7% à 824 millions d'euros.

Par comparaison, les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 5,4 milliards d'euros, dont 3,86 milliards dans la joaillerie et 832 millions dans l'horlogerie.

Ses autres activités, qui regroupent notamment les marques de mode Chloé et Alaïa, les sacs à main Delvaux ou les chaussures Gianvito Rossi ont quant à elles vu leurs ventes fléchir de 1% à 674 millions d'euros.

Durant ce trimestre décalé, ses ventes ont été portées par la demande touristique en Europe où elles se sont accrues de 11%. Elles ont également augmenté de 17% sur le continent américain et également de 17% au Moyen-Orient et Afrique.

Elles ont en revanche chuté de 15% au Japon, le groupe rappelant que la base de comparaison était élevée après un bond de 59% à la même période un an plus tôt. Le raffermissement du yen japonais a également pesé sur les dépenses des touristes, notamment sur celles des touristes chinois.

Dans le reste de la zone Asie-Pacifique, ses ventes sont restées stables, en dépit d'une baisse de 7% en Chine, Hong-Kong et Macao, compensée par d'autres pays d'Asie.