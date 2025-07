Défense antimissile de l'Otan: Thales veut prendre le contrôle de sa coentreprise avec RTX

( AFP / PAUL ELLIS )

L'industriel français de défense Thales a annoncé mercredi vouloir prendre le contrôle de la coentreprise Thales Raytheon Systems, spécialisée dans la défense antimissiles de l'Otan, qu'il détient actuellement à part égales avec l'américain RTX.

Le groupe a signé un protocole d'accord avec RTX "en vue d'acquérir la totalité des parts de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command And Control SAS (TRS AMDC2)", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

La co-entreprise, qui existe depuis plus de 20 ans, s'est consacrée au "développement du système de commandement et de contrôle de l'espace aérien de l'Otan, Air Command and Control System (ACCS), destiné aux nations et à la structure de commandement" de l'Alliance atlantique, a rappelé Thales.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé, et si sa finalisation "est anticipée avant la fin de l'année 2025", celle-ci reste conditionnée à "l'approbation des autorités antitrust et l'obtention des autorisations réglementaires usuelles", a remarqué Thales.

Cette annonce intervient trois semaines après un sommet de l'Otan lors duquel les Etats européens ont promis de gonfler leurs dépenses militaires à 5% du produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2035, sous la pression du président américain Donald Trump.