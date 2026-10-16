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Waymo, filiale d'Alphabet, prévoit de lancer son premier service de robotaxis au Canada, à Toronto, en 2028
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 13:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du premier paragraphe: Waymo appartient à Alphabet, et non à Google)

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a annoncé vendredi son intention de lancer son service de VTC autonomes à Toronto en 2028. Il s’agit du premier déploiement prévu par l’entreprise spécialisée dans la conduite autonome au Canada et de sa dernière initiative visant à s’étendre au-delà des États-Unis.

Voici quelques détails:

* Waymo, qui exploite des services commerciaux de robotaxis dans plusieurs villes américaines , a déclaré qu'elle s'associerait à Element Fleet Management EFN.TO pour la gestion de sa flotte à Toronto, dans le cadre de son expansion vers des marchés tels que Londres et Tokyo

* L’entreprise a indiqué qu’elle allait entamer les travaux préparatoires dans la plus grande ville du Canada, notamment la cartographie et la collaboration avec les autorités locales, en vue d’un futur déploiement de Waymo Driver.

* Waymo prévoit également de créer, à terme, des centaines d’emplois dans les domaines de la maintenance de la flotte, des essais de validation, du service client et d’autres fonctions opérationnelles

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