Waymo envisagerait de mettre fin à son partenariat avec Uber, selon le Financial Times

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Waymo, la société de robotaxis d'Alphabet ( GOOGL.O ), envisagerait de mettre fin à son partenariat avec Uber UBER.N en raison d'une détérioration des relations entre les deux entreprises, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'action Uber a clôturé en baisse de 4,3 %.

Selon cet article, Waymo aurait mené des discussions internes concernant la fin de son partenariat avec Uber, qui avait été annoncé pour la première fois en 2023 .

Les deux entreprises se sont de plus en plus souvent opposées sur des questions opérationnelles et commerciales, selon l’article.

Waymo a fait part de ses inquiétudes concernant la propreté et les itinéraires de ses véhicules, tandis qu’Uber a critiqué l’indisponibilité soudaine des véhicules Waymo en cas de mauvaises conditions météorologiques et a fait valoir que le partenariat comportait des "conditions financières non viables", rapporte le FT.

Les deux entreprises "poursuivaient des objectifs divergents", a déclaré au FT une source proche du dossier, citée par le journal.

La société de robotaxis a informé Uber de son intention de pénétrer ces marchés de manière indépendante en janvier 2028, lorsque leur contrat le permettra, précise l’article.

Waymo et Uber n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Fin juin, les deux entreprises ont mis fin à leur partenariat dans le domaine de la conduite autonome à Phoenix, en Arizona.

Les véhicules de Waymo sont disponibles sur la plateforme de VTC d’Uber à Austin et à Atlanta.