Waymo discute de lever des milliards à une valorisation de plus de 100 milliards de dollars, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , est en pourparlers avec des investisseurs potentiels pour lever plus d'argent à une valorisation d'au moins 100 milliards de dollars, a rapporté mardi l'Information, citant des personnes familières avec les plans de l'entreprise.
