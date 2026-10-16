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Waymo (Alphabet) prévoit de s'implanter à Toronto en 2028
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 13:20

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Waymo, la filiale de mobilité autonome d'Alphabet, indique préparer le lancement de son service de transport par véhicules autonomes à Toronto, en investissant dans les infrastructures locales et dans la création d'emplois, en vue d'accueillir ses premiers passagers dans cette ville canadienne en 2028.

La société va commencer par cartographier le réseau routier local en haute définition, puis effectuer des essais avec des spécialistes qualifiés de la conduite autonome au volant. Cette phase lui permettra de vérifier que le Waymo Driver s'adapte aux conditions de conduite propres à Toronto.

"Notre arrivée au Canada marque une étape importante dans le développement international de Waymo", a déclaré Tekedra Mawakana, sa codirectrice générale. "Toronto est l'une des plus grandes métropoles du monde : une ville innovante, diversifiée et résolument tournée vers l'avenir."

Pour assurer son service à Toronto, l'entreprise américaine s'associe à Element Fleet Management, spécialiste des solutions intelligentes de gestion de flottes et de mobilité basé à Toronto, qui lui fournira des services complets de gestion de flottes.

Avec Element et ses autres partenaires, la société investira progressivement dans la création de centaines d'emplois liés à l'entretien de la flotte, aux essais sur route, au service à la clientèle et à d'autres activités nécessaires à l'exploitation de son service.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des liens que Waymo a déjà tissés avec le Canada, notamment avec l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, un investisseur de longue date, et Magna International, son partenaire industriel.

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