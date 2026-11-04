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Wayfair en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du distributeur de mobilier Wayfair

W.N progresse de 2% à 113,70 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 3,42 milliards de dollars, contre une estimation de 3,38 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 93 cents, dépassant les estimations de 79 cents

** Le nombre de clients actifs trimestriels progresse de 4,7% pour atteindre 22,2 millions

** "Nous pensons que ces résultats ne devraient pas raviver les inquiétudes concernant les investissements de la direction en matière de tarification et de fidélisation, qui pèsent sur la rentabilité globale du modèle" – analystes de William Blair

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année

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