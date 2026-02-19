Wayfair en baisse après des prévisions de marge prudentes pour le premier trimestre en raison de la hausse des investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du distributeur de meubles Wayfair W.N chutent de 16 % à 76,83 $, au plus bas depuis octobre

** La marge brute du premier trimestre devrait se situer dans le bas de sa fourchette de 30 à 31 %, en raison de l'augmentation des investissements, y compris les dépenses de marketing et de publicité

** Prévoit que le chiffre d'affaires du premier trimestre augmentera d'une année sur l'autre à un taux moyen à un chiffre

** La perte nette du 4ème trimestre est de 116 millions de dollars, contre une perte de 128 millions de dollars il y a un an; les analystes estimaient un bénéfice de 4,1 millions de dollars - données LSEG

** Le nombre total de clients actifs de la société pour le quatrième trimestre a diminué de 0,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,3 millions

** "Nous pensons que l'augmentation légèrement plus faible du nombre de clients actifs pourrait être un sujet de préoccupation pour les investisseurs qui s'inquiètent de la durabilité de la croissance de la valeur moyenne des commandes (AOV) " - Phillip Blee, analyste chez William Blair

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 3,30 milliards de dollars, ce qui est conforme aux estimations des analystes

** L'action a augmenté de 126 % en 2025