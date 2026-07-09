WAVESTONE : Wavestone : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025/26

Le document d'enregistrement universel 2025/26 de Wavestone, relatif à l'exercice clos le 31 mars 2026, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 juillet 2026, sous le numéro D.26-0518.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Wavestone ( www.wavestone.com : Espace Investisseurs ) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ).

Le document d'enregistrement universel 2025/26 comprend notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

l'état de durabilité (informations à caractère environnemental, social et de gouvernance établies conformément aux normes européennes d'information en matière de durabilité – ESRS – en application de la directive (UE) 2022/2464 dite « CSRD ») incluant le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise incluant la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

le projet de résolutions soumis à l'Assemblée générale mixte du 30 juillet 2026 ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés, sur les conventions réglementées ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité.

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6 000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

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