WAVESTONE : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 30 juillet 2026

Wavestone informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le jeudi 30 juillet 2026 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur la page « Documents assemblée générale » de la section Investisseurs de son site internet.

Ces documents comprennent notamment :

l'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions publié au BALO le 19 juin 2026 sous le numéro 73 ;

l'avis de convocation publié au BALO le 10 juillet 2026 sous le numéro 82 ;

le Document d'Enregistrement Universel relatif à l'exercice 2025/26, déposé le 9 juillet 2026 à l'AMF sous le numéro D.26-0518, incluant : le rapport du Conseil d'administration à l'AGM du 30 juillet 2026 ; les comptes consolidés et les comptes sociaux au 31 mars 2026 ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; l'état de durabilité 2025/26.



Il est à noter que le Document d'Enregistrement Universel n'est disponible qu'en français. Ce dernier sera publié en anglais sur le site internet de Wavestone d'ici la fin du mois de juillet 2026.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Tour Franklin, 100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès d'Uptevia - Service Assemblées Générales - Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex.

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À propos de Wavestone

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