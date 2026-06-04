Wavestone : la génération de trésorerie compense des perspectives prudentes

Le groupe de conseil progresse de 1,41% en ce milieu d'après-midi au lendemain de la publication des résultats de son exercice 2025-2026.

Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 MEUR au titre de l'exercice clos fin mars, en hausse de 1% sur un an. La croissance organique ressort également à 1%, hors contribution de Wivoo, consolidé depuis le 1er juin 2025, et après neutralisation de l'impact défavorable des effets de change.

Le résultat opérationnel récurrent a progressé de 1% à 119,9 MEUR, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente stable de 12,6%.

Cette performance intègre une charge de 8,2 MEUR liée aux plans d'actionnariat salarié, contre 7,2 MEUR un an plus tôt.

Le résultat net a pour sa part augmenté de 8% à 82,1 MEUR, une progression supérieure à celle de l'activité. La marge nette s'est ainsi établie à 8,6%, contre 8,0% lors de l'exercice précédent.

Dans une note publiée à la suite des résultats, Kepler Cheuvreux juge la publication globalement conforme aux attentes. Le courtier souligne notamment la forte génération de trésorerie, principale surprise positive de l'exercice, avec un flux de trésorerie d'exploitation supérieur aux anticipations et une position de trésorerie nette alors que le consensus attendait encore une dette nette.

Pour l'exercice 2026/2027, le groupe vise une croissance organique faible à un chiffre ainsi qu'une marge opérationnelle récurrente d'environ 13%.

Ces objectifs apparaissent toutefois plus prudents que les attentes du marché. Selon Kepler Cheuvreux, ils reflètent avant tout une reprise de la demande plus graduelle qu'anticipé, malgré la dynamique toujours favorable des activités liées à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et au cloud.

Wavestone souligne de son côté que l'amélioration de l'environnement de marché en Europe demeure progressive. Les clients continuent de faire preuve de prudence dans leurs décisions d'investissement et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient alimentent l'attentisme de certains d'entre eux. Dans ce contexte, le cabinet entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en misant sur une meilleure exécution opérationnelle et l'accélération de sa transformation.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il n'était plus en mesure de confirmer son objectif de marge opérationnelle récurrente de 15% à l'horizon 2027/2028. Compte tenu du rythme plus lent que prévu de la reprise du marché et du retard pris dans l'amélioration de ses performances, ses nouveaux objectifs de moyen terme seront désormais définis dans le cadre du plan stratégique "Lead the Shift".