WAVESTONE : Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité

- SECURITY MASTER Key : x3Bsacdok2qZlmxqYZ5sbmWUm2mVm2PKaWSdmmRtapmZmZpolZhnaZieZnJqm2dv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Information et rapport sur gouvernement d'entreprise :
- Formulaire de déclaration des modalités du respect des règles de parité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99629-annexe-formulaire-type-informations-de-parite.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer