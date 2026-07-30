WAVESTONE : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 30 juillet 2026

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée le jeudi 30 juillet 2026 à Paris, sous la présidence de Pascal Imbert, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes. L'Assemblée était également retransmise sur le site internet du cabinet, permettant à plusieurs actionnaires de voter à distance en direct.
Le résultat des votes pour chaque résolution est disponible sur le site internet de Wavestone ( www.wavestone.com ), onglet Investisseurs, dans les documents financiers relatifs à l'Assemblée générale.
Approbation d'un dividende de 0,50 € par action, mis en paiement le 7 août 2026
Les actionnaires du cabinet ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025/26 clos le
31 mars 2026, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.
En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l'exercice 2025/26, un dividende de 0,50 € par action, en hausse de +9% par rapport à celui versé en 2025, représentant 15% du résultat net part du groupe.
La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 7 août 2026.
Renouvellement de deux membres du Conseil d'administration et Commissaire aux comptes, nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires
L'Assemblée générale mixte a approuvé le renouvellement en qualité de membres du Conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans, de FDCH, holding familiale de Michel Dancoisne (5 ème résolution, 99,86% de votes « pour »), et de Monsieur Pascal Imbert (6 ème , 98,62% de votes « pour »).
En approuvant la 7 ème résolution (98,45% de votes « pour ») et en rejetant la 8 ème résolution (81,03% de votes « contre »), Monsieur James Maidment a été nommé administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de quatre ans.
Enfin, l'Assemblée générale a approuvé le renouvellement de Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes, pour un mandat d'une durée de 6 exercices (9 ème résolution, 99,55% de votes « pour »).
Approbation des résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration
Les actionnaires du cabinet ont approuvé les résolutions conformément à la proposition du Conseil d'administration. Plus d'informations sur ces résolutions sont disponibles dans le Document d'enregistrement universel 2025/26 (chapitre 7).
À propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.
Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.
Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.
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Wavestone
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Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
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Communication financière
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Actus
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Relations presse
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